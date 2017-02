Gobierno regulará por decreto la forma de tributación de las aplicaciones de transporte

El gobierno enviará un decreto en el que establecerá la forma en que tributarán las empresas de aplicaciones de transporte.

Según dijo el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, a El Observador, el decreto establecerá que las plataformas deberán pagar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas o el Impuesto a la Renta de los No Residentes, según corresponda en función de si la empresa está instalada en el país o no. Además las empresas deberán pagar el IVA por los beneficios obtenidos sobre la comisión que cobra la aplicación, de 10%, aunque no sobre el total de cada viaje.

A su vez, los conductores que trabajen para empresas como Uber, Cabify o Easy deberán registrarse como pequeñas empresas. De esta forma, Ferreri sostuvo que los choferes de vehículos particulares estarán “en un plano de equidad con los taxistas”.