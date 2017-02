Interpelación por Alas U: Goñi aseguró que "está en juego" el futuro del Fondes

El diputado Rodrigo Goñi inició su interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, denunciando la “responsabilidad política” del jerarca ante “hechos graves, trascendentes y paradigmáticos” sobre la financiación del Fondo para el Desarrollo (Fondes) al proyecto de aerolínea Alas Uruguay, que dejó de operar en octubre.

“Es un hecho grave, primero que nada por el monto. Parece que hemos perdido el respeto a los millones de dólares”, aseguró Goñi. El diputado incluso dijo no creer que “nadie haya dudado de que cuando se designo ese dinero al Fondes, iba a ser tirado a la basura”, ya que “todos sabían que Alas U no iba a funcionar”. De hecho, recordó que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, había dicho un día después de asumir que no tenía “ninguna expectativa” sobre el proyecto de la aerolínea.

Goñi sostuvo que si bien hubo interés del gobierno de Tabaré Vázquuez de crear un Fondes “diferente” al de José Mujica, “la primera prueba que tuvo este nuevo Fondes lamentablemente perdió la pulseada y se cayó en los mismos errores que se cometieron en el Fondes viejo, en el de Mujica”, ya que la actual administración ejecutó un préstamo de 11 millones de dólares a la aerolínea. El diputado denunció en varias oportunidades que los fondos “son para financiar proyectos viables y sustentables”, algo que no se cumplió, aseguró, con el financiamiento de esta aerolínea.

“Está en juego el futuro del Fondes, porque está asociado cada vez más con fracasos”, continuó el diputado. Horas antes, el diputado frenteamplista Óscar Groba había dicho a Radio Uruguay que “lo que hay en el fondo [de la interpelación] es la intención de hacer desaparecer al Fondes”.