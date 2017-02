La coproducción uruguayo-brasileña "Mulher do pai" se estrena en Berlín

Cada año, la plaza Potsdamer de Berlín reúne a cineastas y amantes del séptimo arte. El consagrado Festival Internacional de Berlín, más conocido como la Berlinale, habilitó ayer la venta de entradas al público y comenzará este viernes. La apertura será la esperadísima, Django, del francés Étienne Comar, basada en el prodigioso guitarrista de jazz Django Reinhardt, que sufrió la persecución nazi por su origen gitano. Será una de las 18 aspirantes al Oso de Oro, junto a la chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Leilo, y The Party, de la británica Sally Potter y con el actor alemán Bruno Ganz. El finlandés Aki Kaurismäki competirá con The Other Side of Hope, y el español Alex de la Iglesia estrenará El bar. Latinoamérica compite con la mencionada Una mujer fantástica, coproducción chileno-alemana-española; la brasileña Joaquim, de Marcelo Gomes; y Mulher do pai, de Cristiane Olivera, coproducción entre Brasil y Uruguay con actuaciones de Verónica Perrotta y Jorge Esmoris, que tendrá su estreno internacional el sábado, en la sección Generation. Según el dossier de prensa, la historia trata de una adolescente que vive con su padre en el campo, cerca de la frontera entre Brasil y Uruguay, y “cuando él descubre que su hija se ha vuelto mujer, surge una proximidad ambigua entre ellos. La intimidad se transforma en celos cuando Rosario, una profesora uruguaya, pasa a ocupar un lugar importante en sus vidas”.