Marisa Letícia Rocco, la esposa de Lula da Silva, tiene muerte cerebral

La familia de Marisa Letícia Rocco, esposa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, decidió desconectarla de los aparatos que la mantienen con vida, porque ella ya no tiene actividad cerebral, según informó el Hospital Sirio-Libanés, en el que está internada. Lula continúa acompañándola y en la tarde ha recibido la visita de varios referentes políticos, como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Además, a través de Facebook, el ex presidente agradeció las manifestaciones de apoyo recibidos por la familia desde que su esposa fue internada, hace diez días, tras un derrame cerebral.

Rocco acompañó a Lula durante toda su carrera política y fue primera dama entre 2003 y 2010, aunque formalmente no tuvo un rol muy activo. Fue la segunda esposa del ex presidente. Contrajeron matrimonio en 1974, cuando ambos eran viudos.

Rocco fue la encargada de confeccionar la primera bandera del Partido de los Trabajadores (PT) durante la década de 1980. Según recuerda la agencia de noticias Efe, era la responsable por organizar las fichas de inscripción que fueron rellenadas por los fundadores del PT e incluso recorrió las calles de Sao Bernardo do Campo, ciudad del cinturón industrial de San Pablo en la que nació y fijó residencia con Lula, en busca de militantes. También organizó protestas contra las prisiones políticas que imponía la dictadura brasileña para descalabrar el movimiento sindical, incluyendo a su propio marido.

Rocco nació el 7 de abril de 1950 en Sao Bernardo do Campo, dentro de una familia modesta que se dedicaba a la venta de verduras, y tuvo tres hijos junto a Lula.