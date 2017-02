Merkel: Uruguay está destinado a ser “motor” de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente Tabaré Vázquez y la canciller de Alemania, Angela Merkel, expresaron su voluntad de reimpulsar las negociaciones para lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y el Mercosur.

Tras la reunión entre ambos mandatarios, Merkel destacó que Uruguay está destinado a ser un “motor” en las negociaciones entre ambos bloques. La canciller alemana no dejó pasar las diferentes posturas que hubo en el Mercosur respecto de este tratado: “Nosotros no somos los principales culpables de que no se haya avanzado”, respondió ante una pregunta de por qué se habían estancado las negociaciones, según consigna la agencia de noticias Efe. No obstante, Merkel manifestó su voluntad de “trabajar juntos para encontrar soluciones justas para ambas partes”.

Por su parte, Vázquez sostuvo que Uruguay "ha abogado históricamente por el derribo de barreras y la eliminación de trabas comerciales" que "dificultan el libre tránsito de bienes". Según dijo, su objetivo es "reafirmar más que nunca estos principios" y entablar "convenios" que favorezcan la cooperación entre ambos bloques.