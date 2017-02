Otro de aquellos

Como resulta esperable por razones estadísticas, siguen y seguirán llegando noticias de fallecimientos de figuras del rock que se hicieron conocer desde fines de los años 60. Ayer murió, a los 67 años y debido a un cáncer de colon, el bajista y cantante inglés John Wetton, de destacada trayectoria en el llamado rock progresivo. A comienzos de los 70 integró Family, una prestigiosa agrupación bastante difícil de clasificar en términos de estilo, con la que grabó los discos Fearless y Bandstand, y en 1972 pasó a King Crimson, en uno de los muchos cambios de formación de ese grupo: quedó registro de su destacada presencia en los álbumes Larks’ Tongues in Aspic, Starless and Bible Black, Red y USA.

Luego participó en una gira de Roxy Music y en dos discos (Return to Fantasy y High and Mighty) de Uriah Heep, y formó el grupo UK con el baterista Bill Bruford, el tecladista y violinista Eddie Jobson y el guitarrista Allan Holdsworth. En 1980 lanzó su primer álbum como solista, Caught in the Crossfire, y al año siguiente formó el supergrupo Asia, al comienzo con el guitarrista Steve Howe, el tecladista Geoff Downes (ambos ex Yes) y el baterista Carl Palmer (de Emerson, Lake & Palmer). Ese proyecto, en el que fue cantante y principal compositor, resultó el más exitoso de su trayectoria en términos comerciales, y lo reagrupó varias veces. También trabajó con el guitarrista Phil Manzanera (ex Roxy Music) y en los 90 volvió a concentrarse en su desempeño como solista, además de participar como invitado en numerosas grabaciones de otros artistas, entre ellos Brian Eno, Bryan Ferry, Steve Hackett y el grupo Renaissance.