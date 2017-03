Besozzi admitió que le “dolió” que los intendentes de Todos faltaran sin avisar a la reunión con Mujica

El actual senador nacionalista y ex intendente de Soriano Guillermo Besozzi, que ofició de anfitrión en el encuentro que mantuvo con el ex presidente José Mujica y varios intendentes y ex jerarcas comunales, admitió que le dolió que los intendentes del sector Todos hayan faltado a la cita sin haberle avisado.

Según dijo Besozzi a la radio El Espectador, la reunión surgió de la buena relación de los ex jerarcas durante la administración, y dijo que le “duele” la falta de los intendentes del sector liderado por Luis Lacalle Pou. “Se habló de fútbol, de política internacional, de política nacional; de todo un poco”, describió el senador, que dijo que “hasta el jueves pasado veníamos todos. No sé qué pasó después. [Armando] Castaingdebat me planteó ese día una situación del sector y yo le dije: ‘Verán ustedes lo que hacen, pero el asado se va a hacer igual, y si alguien le quiere dar el tinte político, nosotros no se lo estamos dando’”. Besozzi dijo que “hasta último momento pensé que podían venir, porque siempre creo que no podemos estar midiendo la vida de cada uno de nosotros políticamente, pero la verdad que nadie me terminó llamando y eso es lo que me duele”.

Respecto de la decisión de Lacalle Pou de pedirles a los ex intendentes su sector que no fueran, Besozzi respondió: “Seguramente por eso estamos en un sector distinto del de Luis. Yo no ando todos los días midiendo políticamente con quién me junto. Puedo estar con un blanco, un frenteamplista y un colorado, y soy siempre el mismo”.