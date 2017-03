Bordaberry: “no puedo saber lo que hace cada dirigente político en su actividad privada”

El senador y líder del sector colorado Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, admitió que fue un "error" incorporar a su grupo político al ex diputado suplente y ahora prófugo Francisco Sanabria.

En declaraciones a Radio Carve, Bordaberry recordó que tuvo un enfrentamiento “durísimo” con el padre de Francisco, el difunto ex legislador colorado Wilson Sanabria. El senador además aseguró que fue el secretario general y diputado del Partido Colorado Germán Cardoso quien le propuso sumar a Francisco Sanabria a Vamos Uruguay. “Cardoso me dijo una cosa que parecía lógica: ‘cada vez que se habla del PC en Maldonado están todos peleados y yo quiero terminar con las peleas’. Yo le respondí que estaba bien, pero no quería estar en una lista con Wilson Sanabria”. Pero según Bordaberry, en ese momento Cardoso le ofreció como contrapropuesta sumar a su lista a Francisco Sanabria y el sneador le respondió que no podía “culpar a su hijo por lo que hizo el padre”.

“Hicimos un acuerdo con él y con otras seis listas más. En Vamos Uruguay los lugares de las listas los definimos en las elecciones y salió Cardoso primero y Sanabria segundo, y la verdad que el muchacho nunca le había visto ni supe nada de que estuviera algo malo”, respondió Bordaberry, agregando que no puede “saber lo que hace cada dirigente político en su actividad privada”.

“Evidentemente fue un error que hoy estamos subsanando. Esto no nos saca ningún tipo de responsabilidad”, culminó el senador.