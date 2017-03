Disney registra que existen gays

La empresa Disney no se caracterizó históricamente por desafiar las convenciones tradicionales, pero en los últimos tiempos han sido notorios sus esfuerzos por presentar personajes femeninos que no fueran desvalidas princesitas, diversidad étnica y otras señales de adecuación a los cambios (caso aparte han sido, por supuesto, las películas de la serie Piratas del Caribe, que le causarían un ataque cardíaco al fundador Walt Disney). En ese marco, ahora se anunció que la nueva versión de La bella y la bestia, con actores, incluirá el primer “momento exclusivamente gay” en un film de la compañía. Al parecer, se mostrará que existe atracción homosexual entre los personajes LeFou y Gaston. Esto se suma al hecho de que, según la actriz Emma Watson -que por supuesto no interpretará a la bestia-, su participación se debe a que esta película será una reinvención feminista de la tradicional historia.