Fillon fue imputado por desvío de fondos públicos

François Fillon, uno de los candidatos de la derecha a las elecciones presidenciales francesas, fue imputado por desvío de fondos públicos y apropiación indebida de bienes sociales.

Desde hace semanas Fillon estaba siendo investigado por la Justicia, lo cual casi provoca que su candidatura fuera revocada por su partido, Los Republicanos, al que también pertenece el ex presidente Nicolas Sarkozy. El anuncio de la imputación estaba previsto para mañana, pero se adelantó debido a filtraciones a los medios de comunicación franceses. Según la investigación, en sus épocas de legislador y de primer ministro Fillon pagó sueldos ficticios a su esposa y sus hijos con fondos públicos.

Fillon utilizó las acusaciones de corrupción que tiene en su contra Sarkozy durante la campaña interna de Los Republicanos y, cuando se anunció la investigación en su contra, dijo que dejaría la candidatura si era imputado. Sin embargo, durante el proceso cambió su postura. La semana pasada dijo que es víctima de un "asesinato político" y agregó: "No cederé, no me rendiré, no me retiraré".

Desde que comenzó la investigación judicial, que estuvo acompañada por varias filtraciones a los medios, la intención de voto de Fillon cayó y, según los sondeos, no pasará a la segunda vuelta.