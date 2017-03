HBO planea un film sobre la campaña de Trump

En 2012, HBO hizo una de sus películas más memorables, Game Change, sobre la campaña realizada cuatro años antes por el candidato republicano John Mc- Cain, que fue derrotado por Barack Obama. Ese film, dirigido por Jay Roach, estuvo basado en un libro del mismo nombre acerca de esa campaña de 2008, escrito por los periodistas políticos Mark Halperin y John Heilemann y editado en 2010, que se centraba, más que en McCain, en el ascenso vertiginoso de su extravagante compañera de fórmula, Sarah Palin, gobernadora del estado de Alaska. Palin fue interpretada en el film de HBO por una magnífica Julianne Moore, mimetizada con la candidata a la vicepresidencia a pesar de su escaso parecido físico.

Game Change tuvo excelentes críticas y un considerable éxito de público, de modo que, incluso antes de que se conociera el resultado electoral, los productores de ese film, Tom Hanks y Gary Goetzman, consideraban la posibilidad de hacer uno similar acerca de Donald Trump. Halperin y Heilemann ya están escribiendo un libro sobre la campaña del actual presidente, que a su vez ya tendría asegurada la compra de sus derechos por parte de HBO.

Aún no se sabe quién podría interpretar al magnate neoyorquino -aunque la opción obvia sería Alec Baldwin, que lo viene satirizando desde hace meses en Saturday Night Live-, y tampoco en torno a qué fecha se realizaría el estreno, aunque se supone que HBO no debe estar apurada, ya que esta especie de secuela de Game Change definitivamente no tiene un final feliz, y por ahora sería un producto más bien deprimente para la audiencia relativamente progresista del canal.