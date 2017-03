Heber no está dispuesto a establecer con el gobierno un diálogo sobre educación similar al que hubo sobre seguridad

El senador Luis Alberto Heber, presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, dijo a título personal que no estaría dispuesto a iniciar un diálogo interpartidario con el gobierno sobre educación si este va a ser igual que el que se realizó el año pasado sobre el tema de la seguridad.

“El diálogo sobre seguridad fue un fracaso”, dijo el senador en una entrevista concedida a la radio El Espectador, ya que, según argumentó, sólo uno de los proyectos acordados se materializó en ley. Sostuvo que otros, en cambio, “duermen” en el Parlamento, debido a que no cuentan con el apoyo del Frente Amplio (FA).

Al ser consultado sobre la posibilidad de un diálogo interpartidario sobre educación, Heber dijo: “¿Para qué? ¿Cuál es el diálogo? El diálogo por el diálogo mismo no sirve. Tiene que tener sustancia. Si nos llaman para cambiar la Ley de Educación, vamos. Pero ¿para sacarnos una foto para algo que no tiene resultados?”. Según Heber, el propio FA “cuestionó” a Vázquez por los acuerdos alcanzados en materia de seguridad, y el mandatario ”no tuvo autoridad como para imponerse y darles la garantía a los otros partidos”, debido a que para aprobar varios de los proyectos acordados faltan los votos del FA. “La fuerza política no acata esos acuerdos”, finalizó.