Jornada para mejorar la presencia de artículos en Wikipedia sobre mujeres uruguayas

Cuando surgía la pregunta “¿existe tal palabra?”, lo primero que hacíamos era ir al diccionario. Si aparecía en él, entonces sí, “existía”. Hace por lo menos diez años que se instaló en el sentido común de todos recurrir a Wikipedia como el primer lugar donde corroborar si algo “existe”. ¿Quién, si no Wikipedia, esa enciclopedia infinita y comunitaria, para confirmar la existencia de una entidad, cualquiera sea esta? Mientras escribía esta nota apreté cinco veces la opción “página aleatoria” y ahora sé de Bernard Courtois, un químico francés; del “número guía”, que sirve para valorar la intensidad de un flash fotográfico; de la arquidiócesis de Nairobi; de una estación de trenes francesa llamada Corbehem; y de una película argentina de 1997 llamada La furia. Es fácilmente tentador pensar que Wikipedia sabe algo sobre todas las cosas, y nada más frustrante que buscar algo ahí y que no aparezca o que aparezca el maldito link rojo, el que indica “debería haber un artículo sobre esto, pero no lo hay”.

Pero como Wikipedia, al igual que cualquier enciclopedia o diccionario -por muy exhaustivos que estos sean-, sigue siendo un reflejo de cómo funciona la sociedad que la construye, a qué le da prerrogativa y a qué no, está llena de considerables omisiones. La que hoy nos ocupa: 85% de las biografías en Wikipedia son sobre hombres. Sólo 15% son sobre mujeres. No podemos considerar que esta proporción sea inocente o casual. Y podemos hacer algo para cambiarla.

Por eso, una vez más, en Montevideo se llevará a cabo una Editatón sobre mujeres uruguayas en Wikipedia, convocada por Wikimedia Uruguay, Creative Commons y la Intendencia de Montevideo (IM). Hubo cuatro ediciones anteriores de este evento: las editatones Autoras de Uruguay (2015), Mujeres uruguayas en el arte y la cultura (2016), Mujeres uruguayas en la ciencia (2016) y Mujeres uruguayas en la arquitectura y el patrimonio urbano (2016). ¿En qué consiste? La invitación es a que toda persona que quiera vaya a la sala Ernesto de los Campos, en el local central de la IM, este viernes de 14.00 a 19.00, de preferencia con su propia laptop o tablet (pero las habrá disponibles para quienes no tengan) a crear artículos sobre mujeres uruguayas notorias que no cuenten aún con una biografía en Wikipedia, y a mejorar artículos ya existentes pero precarios. La actividad comenzará a las 14.15 (luego de una presentación) con un curso de Wikimedia Uruguay para aprender a generar contenidos, y a partir de las 15.00 se pondrá en práctica lo aprendido en equipos de trabajo que se encargarán de crear los nuevos contenidos (se recomienda crear de antemano un usuario en Wikipedia para agilizar las cosas: puede hacerse en http://ladiaria.com.uy/UN7). Se contará con bibliografía aportada por los organizadores, pero se agradecen también aportes como diccionarios biográficos y libros acerca de mujeres de Uruguay.

Hay una lista de artículos propuestos para crear o mejorar en http://ladiaria.com.uy/UN6. Entre las uruguayas aún sin biografía en Wikipedia podemos encontrar, por ejemplo, a muy destacadas mujeres involucradas con la militancia por los derechos humanos (Luz Ibarburu, Luisa Cuesta, Sara Méndez, Lilian Celiberti), científicas (Anita Aisenberg, Eleonara Catsigeras, Carmen Viera -entomóloga en cuyo honor una araña lleva su nombre, la Anelosimus vierae, que por cierto tampoco cuenta aún con una entrada-), artistas (Olimpia Torres, Verónica Vázquez, Kristen Visbal -sobre esta última hay un artículo, ¡pero sólo en inglés!-), entre muchas otras. Tampoco hay entradas sobre organizaciones feministas como Cotidiano Mujer.

Este tipo de eventos son una oportunidad, no sólo para abrirnos los ojos en cuanto a cómo, incluso en plataformas horizontales, no hay que ser ingenuos respecto de las jerarquías tácitas que se establecen en la circulación de información -quiénes son visibilizados y quiénes no-, sino también para darnos cuenta del poder que tenemos de incidir en ello, de tironear para que la sábana nos tape un poquito mejor a todos. La herramienta está; la decisión de apoderarse de ella es de cada persona.

Toda la información se puede encontrar en el evento de Facebook “Editatón sobre mujeres uruguayas en Wikipedia”, y el único requisito para asistir es llenar un pequeño formulario que se encuentra ahí.