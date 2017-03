Larrañaga ve poco viable reeditar el Partido de la Concertación en Montevideo: “No terminó bien”

El senador nacionalista Jorge Larrañaga dijo que ve poco viable reeditar la conformación del Partido de la Concertación en 2020 para enfrentar al Frente Amplio en Montevideo.

“No creo que sea posible. Me parece que la operación de la Concertación en Montevideo no terminó bien, no creo que se vaya a realizar”, dijo en una entrevista con el diario La República. No obstante, el ex candidato a la vicepresidencia sostuvo que el tema “habrá que analizarlo y tendrán que analizarlo los dirigentes de Montevideo”.

Más allá de este acuerdo puntual, Larrañaga insistió con que a nivel nacional “hay que trabajar entre los distintos partidos de la oposición para tener ideas fundamentales que viabilicen una unidad hacia el proceso electoral de octubre y noviembre de 2019, máxime porque ningún partido va a tener mayorías parlamentarias y van a ser necesarios entendimientos”.