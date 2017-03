Netflix estrenará una película inacabada de Orson Welles

Netflix completará y lanzará una película que Orson Welles filmó en los años 60 y 70 pero dejó sin terminar. The Other Side of the Wind (El otro lado del viento) narra una fiesta en casa de un director de cine (Jake Hannaford, interpretado por John Huston), que prepara su regreso a Hollywood tras un largo exilio europeo. En esta obra, Welles combinó imágenes de la película en la que trabaja Hannaford con escenas “de la vida real” de los personajes. La película será completada a partir de notas manuscritas que dejó su creador y de la memoria de Frank Marshall, que participó como productor en el proyecto original, y de Peter Bogdanovich, que integró el elenco junto a Dennis Hopper, Claude Chabrol, Lili Palmer y Edmond O’Brien.