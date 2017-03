Trabajadores ocuparon la sede de Montevideo Gas en protesta por la mala gestión de la empresa

El local de Montevideo Gas fue ocupado hoy por la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, sindicato que viene denunciando la mala gestión de la empresa, que dirige Petrobras.

En declaraciones a Montevideo Portal, el dirigente Alejandro Acosta dijo que si la situación de la empresa no cambia “puede ser otra Fripur”. Además de advertir que los trabajadores pagarán los costos si cae la empresa, el sindicalista también indicó que hay 45.000 usuarios en Paysandú, Colonia, San José y Montevideo que se verían muy afectados en caso de que la firma se funda. “Complicaría al país que esta empresa no subsista, pero para evitar eso hay que cambiar la gestión, obligar a Petrobras a que lo haga, pero eso no ha sucedido”, sostuvo.

La ocupación, explicó, se debe a que “a empresa se muda y va a gastar 204.000 dólares al año por un alquiler en Plaza Independencia. Nos vamos de este local que tiene cuatro pisos disponibles para encerrarnos en Plaza Independencia, perdiendo toda visibilidad comercial. ¿Es racional que se haga eso?”.