Almagro respondió a los sectores del FA que lo critican: “O es ignorancia, o es parte del relato del autoritarismo venezolano”

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller Luis Almagro, se refirió a los sectores del Frente Amplio (FA) que lo criticaron por su postura sobre Venezuela y dijo que “o es ignorancia, o es parte del relato del autoritarismo venezolano”.

Almagro sostuvo en una entrevista realizada por el semanario Búsqueda que la OEA se ha pronunciado “en cada uno de los temas referidos y sobre otros más. La documentación es pública y es un enorme despropósito ignorar la misma o pretender que no existe. Cuando asumimos la Secretaría General, dejamos claro que no nos ocultamos frente a los problemas”. El ex canciller también señaló que “no medimos nuestro nivel de análisis por si los gobiernos se autocalifican de izquierda o derecha”, ya que “los pueblos no son de derecha o izquierda, los pueblos merecen nuestro respeto y que puedan vivir con dignidad y respeto a sus derechos fundamentales y valores democráticos”.

Además, Almagro aseguró que tiene en lo personal una gran admiración por el ex presidente José Mujica, aunque ha tenido algunas diferencias “desde el punto de vista político”: “sobre Venezuela la primera, pero no va a ser la última”.