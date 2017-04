Bombardeo con armas químicas en ciudad siria deja 58 muertos

Al menos 58 personas murieron y otras centenares resultaron heridas tras un bombardeo con armas químicas en la ciudad siria de Jan Shijún, ubicada en el sur de la provincia de Idleb, según aseguró hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Según recoge la agencia de noticias Efe, esta ONG apuntó que algunos de los heridos en el ataque perpetrado por aviones no identificados presentaban síntomas de asfixia, vómitos y dificultades para respirar. No obstante, los médicos hasta ahora no han podido identificar el tipo de gases con los que se atacó la ciudad.

El director del Centro de Información de Idleb, Obeida Fadel, aseguró que aviones de guerra de las fuerzas gubernamentales sirias fueron los que realizaron el ataque en Jan Shijún.

Fadel declaró a Efe que los aparatos eran aviones de tipo Sukhoi 22 y bombardearon barrios residenciales de Jan Shijún con proyectiles que contenían gas sarín.

El activista informó que Jan Shijún es una ciudad de 75.000 habitantes, y muchos de ellos proceden de la vecina provincia de Hama, que está bajo el control del Ejército Libre Sirio.