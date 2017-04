Carmen Sandiego vuelve en formato de serie animada producida por Netflix

Una de las bandas underground uruguayas más reconocidas internacionalmente apeló a la nostalgia de los años 80 y 90 a la hora de elegir su denominación, pero el efecto retro de llamarse Carmen Sandiego corre peligro de desaparecer, ya que, al parecer, la ladrona elegante y cosmopolita que protagonizó varios juegos y series hace dos o tres décadas volverá a la pantalla en el formato de una nueva serie animada producida por Netflix, que ahora parece haber puesto su mira en uno de los pocos terrenos en los que aún no ha conquistado un rol predominante: el de la animación.

Carmen Sandiego era la villana a la que los niños debían buscar por todo el mundo, siguiendo una serie de pistas, en un primitivo videojuego que solía utilizarse con las recordadas consolas de Amiga 500. El juego, creado por la productora de software Brøderbund y distribuido inicialmente por la editorial Pharos, tenía -además de la mera recreación- el objetivo educativo de que, mientras buscaban a Sandiego, los niños aprendieran también sobre geografía e historia, e incluso algo de matemáticas e idiomas. A comienzos de este siglo se consideraba a Where in the World is Carmen Sandiego? el software de entretenimiento educacional más popular de todos los tiempos.

Esa popularidad determinó que el personaje, una latina elegante vestida como los espías masculinos de las revistas pulp, también protagonizara varios libros y una serie animada de mediano éxito. Desde comienzos de esta década se venía hablando de la posibilidad de llevarla a la pantalla grande, y para interpretarla se manejaron los nombres de Sandra Bullock y Jennifer López. Todas esas iniciativas quedaron en el limbo, pero ahora surge la posibilidad bastante certera de una nueva encarnación de Carmen Sandiego de la mano de Netflix, una cadena que, más allá de los resultados, se caracteriza por llevar a cabo prácticamente cada proyecto que le presentan.

Esta nueva versión de la ladrona de guante blanco cosmopolita e inspirada en Carmen Miranda (sin atavíos tropicales) sería una serie de 20 episodios animados con las aventuras de la trotamundos, pero no se ha dicho que conserve intenciones educativas. Sí se dio a conocer que la voz de Sandiego la pondría la actriz Gina Rodríguez, la estrella de la serie Jane the Virgin.