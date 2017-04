Interpelación a Muñoz: Mieres aseguró que matrícula de la ANEP no creció desde que gobierna el FA

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, comenzó la interpelación a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, asegurando que durante los primeros diez años de administración del Frente Amplio la matrícula de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “no ha crecido entre 2005 y 2015”, aunque “los vínculos funcionales y los gastos por alumno sí han crecido”. Según Mieres, esto implica que “no se puede seguir diciendo que el supuesto aumento de la matrícula es lo que explica las dificultades” en la educación. “La culpa del fracaso educativo es la falta de una propuesta potente, profunda y sustentable”.

Mieres acusó al Consejo Directivo Central de la ANEP de haber “desarrollado una burocracia que carece de incidencia directa en el funcionamiento y en la gestión de los centros educativos y en las aulas”. Luego le preguntó a la ministra en qué se invirtieron los recursos y “qué hacen los casi 30.000” nuevos funcionarios de la ANEP “que ingresaron entre 2005 y 2015, para atender un número de estudiantes que no ha aumentado”.

El senador aseguró que en la enseñanza media los avances fueron “extremadamente pobres” y significan un retroceso respecto de 15 años atrás. Según Mieres, dos de cada diez estudiantes no asisten a los 15 años, tres de cada diez no lo hacen a los 16, y la cifra se eleva a más de cuatro de cada diez a los 17 años. “Cualquier comparación muestra niveles generales peores, desigualdades más grandes y ritmos de mejora menores que casi cualquier otro país de América Latina entre 2000 y 2015”, aseguró. Luego dijo que a este ritmo se logrará la meta de universalización de enseñanza media en 2030 y no en este período de gobierno.

Respecto de la universalización del egreso de la educación media básica, según Mieres se alcanzaría recién en 2050. Y el egreso universal de la educación media superior podría concretarse recién en 2090. “Uruguay tiene tasas de egreso de educación media similares a Honduras y El Salvador, no a Chile o a Argentina”, sostuvo.