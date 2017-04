Mujica dijo que el libro de Urruzola busca “cortarle las patas” para que no vuelva a ser candidato a presidente

El ex presidente José Mujica cuestionó el reciente libro de la periodista María Urruzola sobre el ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, y sostuvo que se trata de una operación política para “denigrar” al difunto ex ministro de Defensa, y evitar que él mismo pueda ser candidato a presidente en las elecciones de 2019.

"El libro tiene una doble puntería: denigrar al 'Ñato' [Fernández Huidobro] y matarme a mí", dijo Mujica a la revista Caras y Caretas. Según el ex mandatario, por un lado, "intenta aprovechar que el 'Ñato' está muerto y no puede defenderse”. Y por otro, “hay una finalidad política que busca enlodarme por si, en una de esas, me da por ser candidato”. De hecho, el ex mandatario interpretó que la finalidad del trabajo “es cortarle las patas a un eventual candidato que es demasiado popular, y que soy yo”.

Mujica también aseguró que las fuentes que usa Urruzola no son “científicas”, sino “trabajos de inteligencia y contrainteligencia". Además, sostuvo que la periodista utiliza los papeles de Héctor Amodio Pérez “como si fuera documentos secretos irrefutables, y hay que saber que los papeles en el marco de una guerra, son parte de los instrumentos de una guerra".

El trabajo periodístico de Urruzola sostiene que el Movimiento de Participación Popular utilizó, ya en democracia, dinero que las “tupabandas” conseguían mediante el asalto a bancos y otras empresas en los años 90 para su financiamiento.