Pablo Larraín dirigirá a Tom Hardy

Después de No, su trabajo sobre el plebiscito de 1988 que marcó el fin de la dictadura pinochetista, y la recién estrenada Jackie, sobre la célebre esposa de John F Kennedy, el cineasta chileno más importante -al menos por su trascendencia y proyección internacional-, Pablo Larraín ahora adaptará un libro sobre un ataque a inmigrantes musulmanes en Estados Unidos. Con The True American: Murder and Mercy in Texas y el protagónico de Tom Hardy, Larraín continuará trabajando con la industria hollywoodense, pero esta vez con una historia centrada en los crímenes cometidos por Mark Stroman, estadounidense que disparó contra unos inmigrantes musulmanes después de los atentados del 11 de setiembre y luego fue condenado a muerte.