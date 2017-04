Se dio a conocer el jurado del Festival de Cannes

Los organizadores del 70º Festival de Cannes, que comenzará el miércoles 17 de mayo, dieron a conocer la integración del jurado de esta edición, que cumplirá puntillosamente con criterios inclusivos, ya que se trata de cuatro varones y cuatro mujeres, de variadas nacionalidades. Lo presidirá el director español Pedro Almodóvar, acompañado por la directora alemana Maren Ade (cuyo trabajo más reciente fue la muy elogiada Toni Erdmann, el año pasado), la actriz estadounidense Jessica Chastain (El árbol de la vida, 2011), la china Fan Bingbing (Yo no soy Madame Bovary -2016-, aunque quizá la mayoría del público occidental la identifique por su participación en X-Men: Días del futuro pasado -2014-) y la francesa Agnès Jaoui (también directora, por ejemplo de Un cuento francés -2013-), el director surcoreano Park Chan-wook (Old Boy -2003-, Stoker -2013-), su colega italiano Paolo Sorrentino (La gran belleza -2013-, Juventud -2015-, últimamente director de la serie de televisión El joven papa), el actor -y músico, digamos- estadounidense Will Smith (realmente no es necesario mencionar alguno de los films en los que ha trabajado) y el francés Gabriel Yared, de destacada trayectoria como compositor de música para películas.

Por otra parte, la actriz estadounidense Uma Thurman (¿hay que mencionar Pulp Fiction -1994- o Kill Bill -2003 y 2004-?) presidirá el jurado de la sección del festival denominada Un Certain Regard (una cierta mirada), que se propone destacar películas de directores todavía poco conocidos, que se destaquen por su originalidad y audacia.

El domingo 28 de mayo se realizará la ceremonia de clausura, conducida por la actriz italiana Monica Bellucci, en la que se anunciarán los premios y se proyectará la película que gane el más importante de ellos, la Palma de Oro.