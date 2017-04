Una edición de lujo y un documental festejarán medio siglo del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

El 1º de junio de 1967 se editó una obra que se convertiría en el emblema de toda la cultura del rock y que cinco décadas después sigue encabezando cómodamente las listas y encuestas como el mejor disco de pop-rock de todos los tiempos. Se puede discutir durante horas si el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band realmente fue lo más brillante de su época, el primer disco conceptual, la biblia de la psicodelia o lo mejor de lo editado por The Beatles, pero su carisma e influencia difícilmente tengan comparación con los de ningún otro fonograma de larga duración, de su década o de las siguientes.

Obviamente, el cincuentenario de ese mojón de la música occidental trae consigo una serie de celebraciones y productos relativos proporcional a la importancia de The Beatles y a la notable salud comercial de su catálogo, y el primer festejo vendrá en la forma del documental It Was Fifty Years Ago Today! Sgt. Pepper & Beyond, dirigido por Alan G Parker (nada que ver con el director de The Wall), quien ha realizado documentales sobre bandas de punk británicas ubicadas en las supuestas antípodas musicales de The Beatles, como The Clash y Sex Pistols. Esta película está centrada en el período que va de agosto de 1966 a agosto de 1967, es decir, cuando los Beatles decidieron abandonar definitivamente las giras y se tomaron unas extensas vacaciones, de las que regresarían llenos de ideas ambiciosas, decididos a generar una obra musical que utilizara todo el estudio de grabación como un instrumento y no tuviera la presión de ser reproducida tocando en vivo. Según el director, para el documental se reunió material raramente visto desde los años 60, e incluso se consiguieron filmaciones inéditas (algo que cuesta creer, teniendo en cuenta la enorme cantidad de revisiones que ha habido de la carrera de la banda, pero no tanto si se toma en cuenta el grado de atención demencial sobre ella en aquellos días). El objetivo de Parker fue recrear “los últimos días de gira, la realización del álbum y las consecuencias que generó”, recreando un clima que “dé a la audiencia una impresión íntima de la banda, su tiempo y el impacto de este disco extraordinario”. It Was Fifty Years Ago Today! Sgt. Pepper & Beyond se estrenará en cines el 26 de mayo, y será editado en formato digital el 1º de junio, en ocasión del aniversario.

Pero el mismo 26 de mayo también se lanzará una nueva y lujosa edición del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en vinilo y CD, en formatos deluxe y superdeluxe, que estará basada en una nueva mezcla en estéreo del disco, realizada por el ingeniero de sonido Sam Okell y el productor Giles Martin, no casualmente el hijo de George Martin, productor original y eterno “quinto Beatle”. Los Martin, padre e hijo, fueron responsables de las remezclas y los nuevos tratamientos que se les dieron a los temas de los Beatles para el espectáculo Love, de Cirque du Soleil, en 2006.

Este Sgt. Pepper cincuentón incluye en un vinilo aparte el simple “Penny Lane / Strawberry Fields Forever”, que luego fue sumado a las reediciones del EP Magical Mistery Tour, pero se grabó durante las sesiones del disco de los corazones solitarios. En la más completa de las ediciones habrá, además de los 13 temas que componían originalmente la obra, otras 34 grabaciones hasta ahora no publicadas, hechas con tomas alternativas o ensayos durante las extensas sesiones, así como material fotográfico y otro documental de 1992 sobre la creación del disco, llamado The Making of Sgt. Pepper.

En una declaración que acompañó el anuncio de la edición, Paul McCartney resumió todo diciendo: “50 años más tarde, estamos mirando hacia atrás a este proyecto con mucho cariño y un poco de asombro ante cómo cuatro tipos, un gran productor y sus ingenieros pudieron hacer una obra de arte tan duradera”.