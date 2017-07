Botana celebró decisión de farmacias de Cerro Largo de no adherirse a la venta de cannabis

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, defendió a los farmacéuticos de su departamento por no adherirse a la venta de cannabis.

“A mí no me parece bueno el tema de la venta de marihuana en farmacias y de alguna manera comparto lo que ha sido la decisión de los farmacéuticos locales de no venderla", dijo en diálogo con Montevideo Portal.

Según el intendente, estos comerciantes "tienen el temor de que esto acarree algún otro tipo de problema", y a la vez "hay mucha gente que no se ha adherido al sistema [en el departamento] por miedo a lo que significa estar registrados". Explicó que por eso no hay una gran demanda.

Botana admitió no haber tenido ninguna reunión con los farmacéuticos locales por este tema, pero aseguró igualmente que "tienen temores de que se generen problemas en este departamento que gracias a Dios hoy no hay".