Diputado blanco Álvaro Dastugue dijo que no hubo violación de laicidad en liceo de Salto, sino “apenas una tocadita de culo”

El diputado nacionalista Álvaro Dastugue dijo que la medida de separar del cargo a la directora del liceo 1 de Salto, Diana Lucero, por la charla católica antiaborto que tuvo lugar en su centro de estudios fue “apresurada”, al tiempo que dijo que para él la repartida de fetos de silicona, volantes con la Virgen María y otras actividades “no constituyeron una violación a la laicidad”.

Interrogado al respecto, dijo en un programa televisivo matinal –que prefirió no identificarse porque no tiene buen rating– que “una violación de la laicidad debería ser algo más fuerte, con mayor penetración”. “Esto más bien fue una tocadita de culo, no da para andar haciendo tanto alboroto”, agregó.

Ante la mirada impávida de los conductores –la misma que ponen al entrevistar a un experto en perros o a una astróloga–, Dastugue dijo: “No da para andar cazando brujas por una simple tocada de nalgas a la laicidad. Si así fuera, la mayoría de los curas de mi congregación deberían estar ardiendo en una hoguera”.