Mujica quiere discutir las leyes orgánicas de las FFAA y está dispuesto a poner la reforma de la caja militar dentro del paquete

El ex presidente José Mujica invitó a los demás partidos el lunes en la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores a dar una discusión sobre las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y su sector, el Movimiento de Participación Popular, aceptó hacer las consultas dentro del Frente Amplio para discutir en ese paquete el proyecto de ley de reforma de la Caja Militar.

“Pienso que hay que intentar hacer un estudio de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y ver si es posible lograr un esfuerzo de racionalización que permita, por un lado, aminorar ciertas cosas y, por el otro, aumentar el presupuesto efectivo que tiene la base”, dijo Mujica, que también pidió ver si es posible “conseguir medios materiales para su imprescindible equipamiento, particularmente, en el caso de la Armada”. Además, pidió reducir la cantidad de altos cargos del ejército: “no creo que el Ejército precise de 200 coroneles ni de la cantidad de generales que tiene; supongo que la OTAN tampoco debe tener 200 coroneles”.

Este tipo de discusiones, según Mujica, van a “subsistir” a la reforma de la Caja Militar. “Se está discutiendo el otro tema y hay algunas cosas que no me parecen lógicas porque esto es previo”, dijo el ex presidente, en referencia a la Caja Militar.

Luego de que el nacionalista Javier García planteara que este último tema fuera discutido en la Comisión de Defensa y no en la de Hacienda, y Mujica respondió “No sé si podemos lograr, de entrada, la visión que tienen ustedes de traer a la comisión la discusión de este tema. Pero las cosas se empiezan y podemos fundamentar por qué queremos discutir las leyes orgánicas y la estructura de las Fuerzas Armadas”. Luego dijo: “Si logramos un margen mínimo de acuerdo, aunque tengamos diferencias, estaríamos facilitando el camino para los años que van a venir. ¿Lo lograremos? No sé, pero creo que vale la pena intentarlo”.

Seguidamente García pidió el compromiso de que no se avance en el proyecto de la Caja Militar hasta no haber dado la discusión propuesta por Mujica, y el ex presidente respondió “no sé qué me va a decir el resto de la fuerza política, no me puedo comprometer en nada. Tenemos que hablar. Estamos convencidos y estamos dispuestos a llevar la discusión de las leyes orgánicas hasta donde podamos”.

Al finalizar la sesión, el también senador frenteamplista Rúben Martínez Huelmo (que al igual que Mujica, integra el Movimiento de Participación Popular) dijo que iban a pedir “una semana de plazo para establecer esa formalidad política” planteada por el senador García: “Haremos los contactos al más alto nivel en ese sentido”, explicó.