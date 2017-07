Nin Novoa dijo que el gobierno se preocupa por el bienestar de la gente, aun cuando decidió que discurso de la fecha patria lo diera Nin Novoa

Este martes fue uno de esos días en los que uno debe agradecer a los protagonistas de nuestra historia por habernos permitido una jornada de faltazo al trabajo en medio del frío polar. El gobierno no la tuvo tan sencilla (por una vez) y realizó un acto en el Salón de los Pasos Perdidos en homenaje a un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución. El encargado del discurso fue el canciller Rodolfo Nin Novoa, quien se refirió a la seguridad ciudadana y dijo que el gobierno tiene “la empatía necesaria como para entender y valorar los sentimientos de la gente”.

“A mí no me engaña”, dijo a Los Informantes (diario) el único montevideano que se atrevió a caminar por 18 y Ejido un día tan helado. Nuestras encuestas de opinión siempre son en 18 y Ejido. “Si tanto se preocuparan por el bienestar de la gente, hubieran elegido a otra persona para el discurso. Tener que tolerar a Nin Novoa dispara la sensación de inseguridad, porque uno no está seguro de si debería arrancarse los ojos o las orejas”.