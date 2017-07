Nin: reconocimiento a Constituyente dependerá de que Venezuela realice un “canal de entendimiento” con la oposición

El Poder Ejecutivo emitió hoy una declaración en la que no se expresa directamente sobre la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, aunque condena el “clima” de violencia en esa república y manifiesta su “decepción” porque el gobierno de ese país no respondió favorablemente a las propuestas del Mercosur para lograr un diálogo equilibrado.

Tras condenar la situación de violencia en el país, el gobierno declara que ve “con gran decepción que no se hayan respondido favorablemente las iniciativas que se manifestaron para establecer un mecanismo de diálogo regional, equilibrado y aceptado por todas las partes, para buscar una salida que atraviesa ese país y en particular el gobierno venezolano no haya aceptado las propuestas que el Mercosur y nuestro país en ese sentido”.

El Ejecutivo encabezado por Vázquez también “exhorta al gobierno de Venezuela a establecer un canal de entendimiento y diálogo con la sociedad venezolana, así como al pleno respeto de los derechos humanos antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y a la oposición a comprometerse responsablemente en dicho diálogo para encontrar un camino de paz y de democracia para el pueblo venezolano”.

Tras leer el comunicado, aprobado por el Consejo de Ministros, Nin dijo que el reconocimiento de la Constituyente “va a depender del resultado de la exhortación que el gobierno del Uruguay hace al gobierno de Venezuela para que antes de la instalación de la Asamblea genere un canal de entendimiento y de diálogo con la oposición”.