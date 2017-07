Nueva película de Woody Allen

Los estudios Amazon –propiedad de la empresa que comenzó en 1994 como una cadena de venta de libros y se ha transformado no sólo en una especie de supermercado virtual mundial, sino también en uno de los grandes jugadores en el mercado de la producción audiovisual– anunciaron ayer que el 1º de diciembre, en la clausura del Festival de Cine de Nueva York, se darán el gusto de estrenar Wonder Wheel (rueda gigante, como en los parques de diversiones), el primer film de la empresa cuya distribución asumirá por sí sola, dirigido nada menos que por Woody Allen. La historia, por lo que se ha adelantado, transcurre en Coney Island en los años 50, y cuenta con actuaciones de Jim Belushi y Kate Winslet. También se sabe que quedará en duda para los espectadores si se trata de una invención del narrador (Justin Timberlake) o si tiene alguna base en hechos reales modificados por este. El festival incluirá otras dos producciones de Amazon, Last Flag Flying, dirigida por Richard Linklater, y Wonderstruck, de Todd Haynes.