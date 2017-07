Nuevas grabaciones de Mick Jagger

El británico Mick Jagger (¿hace falta decir que es el cantante y uno de los dos principales compositores de The Rolling Stones, junto con Keith Richards?) cumplió 74 años el miércoles, y al día siguiente dio a conocer en internet videoclips de dos nuevas grabaciones suyas como solista. Las canciones se llaman “Gotta Get a Grip” e “English Lost”, y formarán parte de un futuro EP, cuya cantidad total de temas no se conoce aún. El director de los viodeoclips fue Saam Farahmand, y las canciones tienen un componente de crítica política, dirigida al estado general del mundo actual y a la decadencia económica de Reino Unido, respectivamente. Además, se lanzaron tres remixes de “Gotta Get a Grip”, hechos por Matt Clifford, el dúo noruego Seeb y el brasileño Alok.

Jagger emprendió una carrera solista en 1985, con el álbum She’s The Boss, y la ha retomado de modo intermitente con tres discos más, Primitive Cool (1987), Wandering Spirit (1993) y Goddess in the Doorway (2001), aparte de su participación en proyectos laterales como la banda de sonido de la remake de Alfie (Charles Shyer, 2004), junto con Dave Stewart, y un disco único, en 2011, del grupo de ocasión SuperHeavy, integrado también por Stewart, Damian Marley, Joss Stone y AR Rahman.