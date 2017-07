Octava temporada de "Game of Thrones" podría ser presentada recién en 2019

También en HBO, la séptima y penúltima temporada de Game of Thrones está, en términos de audiencia, incluso por encima de las enormemente exitosas que la precedieron, aunque hay quienes piensan que, ya emancipada de la necesidad de atenerse a los libros de George RR Martin en los que se inspira (porque este todavía está por terminar el primero de los presuntamente dos que le quedan), se ha simplificado en forma excesiva y da lugar a sospechas de que los guionistas están teniendo demasiado en cuenta las expectativas, deseos y teorías de los fans de la serie. De todos modos, el hecho es que en el ficticio continente de Westeros el invierno ya llegó y el final se acerca, mal que le pese al canal, que hizo una fuerte y exitosa apuesta con la nueva serie Westworld, pero no sabe si esta realmente podrá convertirse en un fenómeno mundial de la misma envergadura. El miércoles, en un encuentro organizado por la Asociación de Críticos de Televisión, el ya mencionado Bloys, director de programación de HBO, anunció que están hechos los guiones de todos los capítulos de la última temporada (que serán menos –sólo seis– y más largos), pero que todavía no está claro si serán emitidos el año que viene o en 2019. Todo depende –dijo– de cuestiones logísticas relacionadas con la filmación.