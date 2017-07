Ovejas Negras denunció agresión homofóbica “física y verbal” en Ciudad Vieja

La organización Ovejas Negras denunció mediante un comunicado público que el viernes tres jóvenes fueron víctimas de una agresión homofóbica con violencia “física y verbal” en la Ciudad Vieja.

Según este colectivo, tres jóvenes (dos varones y una mujer) que circulaban por ese barrio fueron insultados desde un auto, y tras su respuesta, un varón y una mujer se bajaron del coche para golpearlos.

“Anoche nos gritaron putos y respondimos. Se bajaron del auto, me pegaron de garrón, un chabón le pegó a Lucky y la tiró al piso. Como no entendemos la violencia física no supimos defendernos, ligamos un par de trompadas pero estamos re bien. Ahora todos en casa charlando y tratando de entender que en cierta forma tenemos un privilegio por ser blancos y de clase media. Si a nosotros nos toca esto, imaginate lo que le debe tocar a pibas y pibes con realidades mucho más injustas. Es un garrón, pero de alguna forma estas cosas te suman unas convicciones hermosas. Ni a palos vamos a bajar la cabeza. Nos van a tener que matar para sacarnos lo puto”, escribió uno de los agredidos en su cuenta de Facebook.

Según el comunicado de Ovejas Negras, “situaciones como esta nos demuestran que aún nos falta mucho para lograr pasar de las conquistas jurídicas a la igualdad social. Una sociedad libre de discriminación depende de la lucha diaria de cada una de nosotras y de nosotros, en todos los ámbitos: el hogar, los centros educativos, el trabajo, la calle”.

Ovejas Negras reclama también “una ley contra toda forma de discriminación eficaz, que proteja a los colectivos socialmente vulnerados mediante acciones reparatorias y medidas compensatorias de carácter civil, y no meramente punitivas como en la actualidad”.