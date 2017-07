Tabaré Vázquez: “No hay que consumir drogas” y hay que “educar en la niñez el no consumo”

Tras arribar a Mendoza, Argentina, para participar de la Cumbre de mandatarios del Mercosur, el presidente Tabaré Vázquez fue consultado sobre el comienzo de la venta de marihuana recreativa en las farmacias. “El combatir una plaga, una patología de la sociedad con las mismas herramientas que fracasaron es totalmente ilógico. Lo que estamos intentando en Uruguay es ver si existe un camino alternativo para combatir el narcotráfico”, dijo Vázquez en defensa de la medida que es observada con atención en todo el mundo.

El presidente uruguayo afirmó que el narcotráfico en el país es “cada vez más lamentablemente” y apuntó que “Uruguay fue en una época un país de tránsito de la droga” y “hoy es un país de consumo de drogas”.

Luego, expresó que “no hay que consumir drogas” y que “sobre todo lo que hay” que hacer “es educar en la niñez el no consumo de drogas”. “El organismo no precisa drogas. Esto no quiere decir que en el tema del alcohol haya que ir a una ley seca o a al alcohol cero. No tiene que consumir alcohol el que va a conducir un vehículo, o una madre embarazada. Hay que evitar que consuman alcohol niños de 10 u 11 años como vemos en mi país. Creo que hay que actuar con racionalidad en el tratamiento de un tema tan delicado como el del consumo de drogas. Tampoco hay que estigmatizar al que consume. El que consume es un enfermo o una enferma que hay que apoyarla, que hay que ayudarla y también trabajar en educar para prevenir”, concluyó el mandatario sobre el tema.