Agazzi: fallo del Tribunal de Conducta Política sobre Sendic “habrá que mirarlo con lupa”

El ex senador del Movimiento de Participación Popular Ernesto Agazzi dijo que el fallo que el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) haga sobre el vicepresidente Raúl Sendic “habrá que mirarlo con lupa en función de lo que piensan los colectivos, los comités de base y los partidos”.

En declaraciones recogidas por Montevideo Portal, Agazzi sostuvo que los integrantes del TCP “son compañeros en los que todos les depositamos la confianza de medir la conducta de los frenteamplistas, que es algo muy delicado, pero son personas, eso hay que mirarlo con lupa en función de lo que piensan los colectivos, los comités de base y los partidos”.

El ex legislador consideró que este fallo del TCP no es más importante que otros en los que ha actuado el tribunal, como con los diputados Darío Pérez y Víctor Semproni (ya fallecido). “Para mí todos están al mismo nivel, no creo que uno sea más importante que el otro”.

El Plenario del FA es el que deberá decidir si sanciona o no a Sendic luego del dictamen del TCP. Para ello, necesita cuatro quintos de sus integrantes, mientras que para expulsarlo se precisan nueve décimas del cuerpo. El viernes, en una entrevista con el portal La Red 21, Sendic dijo que evaluará su permanencia en el cargo en función de lo que diga el Plenario.