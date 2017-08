Cosse discrepó con Sendic y dijo que los resultados positivos de ANCAP no se deben a la gestión anterior

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, tomó distancia del vicepresidente Raúl Sendic y dijo no compartir sus dichos respecto del balance positivo que arrojó ANCAP en el último semestre, de 77 millones de dólares.

Durante su recorrida por varios comités de base del Frente Amplio el 25 de agosto, Sendic aseguró que el estado superavitario de ANCAP se debió a que se concretaron ciertas inversiones realizadas durante su presidencia al frente del ente: "Acaban de anunciar [por ANCAP] que durante el primer semestre de este año dio US$ 77 millones de ganancia. Yo respeto muchísimo y reconozco la gestión de los compañeros que están al frente de la empresa, pero el resultado que están teniendo no es solamente la buena gestión que los compañeros están realizando. El resultado tiene que ver con que las inversiones que necesitaba ANCAP están hechas, están hechas", dijo Sendic el viernes, según recogió El Observador.

Entrevistada por En perspectiva, Cosse tomó distancia de los dichos de Sendic. “No comparto que los resultados positivos de ANCAP se deban a temas de la gestión anterior, y no voy a decir nada más”, sostuvo la ministra, que había dicho poco antes: “En muchas opciones, ejerciendo mi responsabilidad, he encontrado que a veces un silencio activo, en el que yo trabajo en los temas y guardo silencio porque creo que cualquier opinión personal mía no aportaría a la solución del tema o a la unidad, es un ejercicio de madurez”.