Diputado de la 711 asegura que Sendic no renunciará a menos que la Justicia falle en su contra

El diputado Saúl Aristimuño, de la lista 711, liderada por el vicepresidente Raúl Sendic, dijo que este no renunciará, a menos que exista una resolución judicial desfavorable. "Nosotros ya tenemos decidido que Raúl no va a renunciar al influjo de una decisión cuestionada por un tribunal de este tipo [refiriéndose al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio]. Raúl podría considerar su renuncia en caso de una resolución contraria de la Justicia”, dijo el legislador a El Observador.

Agregó que la resolución judicial “es lo que hay que tener en cuenta. Lo demás no". "Ya lo hemos dicho muchas veces. Estamos confiados en la resolución de la Justicia y en caso de que hubiera un fallo adverso se considerará el paso a dar, pero en esta situación, no. Que ni lo piensen. Raúl está al firme y no va a renunciar", aseguró.

La semana pasada, Sendic había anunciado que reconsideraría su posición actual en caso de un fallo adverso de la Justicia o del Plenario del Frente Amplio, que es el organismo de la fuerza política que debe analizar el dictamen del Tribunal de Conducta Política.