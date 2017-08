George RR Martin dijo que no ve "Game of Thrones"

Más allá de las muy comentadas filtraciones por anticipado de sus episodios, la séptima y penúltima temporada de la serie Game of Thrones, que va a terminar este domingo, ha sido motivo de grandes discusiones por su contenido. No hay duda de que ha sido un éxito en términos de rating, superando sus propias marcas anteriores, ni de que las grandes inversiones en efectos especiales la hicieron muy espectacular, pero también es bastante claro que los creadores de la serie, David Benioff y DB Weiss, ya emancipados de los libros de George RR Martin en que se basó la historia (porque el autor, de 68 años, aún no terminó el sexto volumen de su saga, Los vientos de invierno, que comenzará más o menos a la altura de los últimos capítulos de la quinta temporada de televisión, y aún le falta un libro más), han simplificado y acelerado notoriamente la trama, y parecen más interesados en satisfacer las expectativas de sus millones de espectadores que en mantener la consistencia lógica y narrativa de lo que hacen los personajes.

En ese marco, sería muy interesante saber qué opina Martin del rumbo que ha tomado la serie en los últimos dos años, y en una entrevista reciente del diario gratuito internacional Metro se lo preguntó. La respuesta fue breve pero muy sugestiva: dijo que ha estado tan ocupado escribiendo y haciendo giras que no ha tenido tiempo para ver Game of Thrones. De paso, subrayó que “la serie de libros y la adaptación para televisión van por caminos separados”, y recordó que hay unos 20 personajes ya muertos en el programa que siguen vivos en su obra. Además, quizá en alusión sutil al modo en que la serie se ha adecuado a algunas hipótesis de su público, que habían sido abundantemente planteadas en internet, Martin comentó: “A veces las teorías de los fans sobre el desarrollo de los acontecimientos parecen muy grotescas, y a veces sorprendentemente bien pensadas, pero en cualquier caso, no conducen a ninguna parte”.

El propio Benioff ha dicho que, aunque la adaptación se hizo conociendo a grandes líneas el desenlace previsto por Martin para su saga, “la gente se va a sorprender mucho cuando lean los libros después de la serie”, porque “son muy divergentes en muchos sentidos”.