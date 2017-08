Lista 711 dispuesta a asumir posible sanción a Sendic en el plenario del FA

La lista 711, que orienta Raúl Sendic, plantea que las eventuales sanciones a este jerarca que pudieran surgir del Plenario Nacional del Frente Amplio se hagan a todo el grupo político y no sólo al vicepresidente.

El diputado de la 711 Felipe Carballo dijo a El País que “si hay algún tipo de sanción va más allá de Raúl. Esto lo trasciende, no es que lo dejamos liberado al compañero, estuvimos en las buenas y en las malas; pero lo asumimos como organización política".

Luego detalló: “Si acá se va a plantear en el Plenario una sanción, no es a Sendic, es a la 711, porque el compañero pertenece a un sector. No está ahí por la linda cara de él, está en representación nuestra. Es el compañero referente que tiene el sector, pero las decisiones dentro del sector no las toma únicamente él, hay un colectivo de trabajo.

El matutino dice que Carballo fue consultado sobre qué pasaría si se solicitara la expulsión del vicepresidente, y este respondió: "Nosotros estamos diciendo que el compañero no está solo y pertenece a una organización. Si hay algún planteo de algún sector que quiera expulsar a la Lista 711 del Frente Amplio que lo diga con todas las letras".

"Si mañana tenemos una situación con Raúl, o con cualquiera de nuestros compañeros, eso lo va a asumir el sector como tal. Esto no se arregla con sí renuncia o no renuncia, tiene que ver con que estamos en un ámbito político y cada una de las decisiones que se tomen tienen consecuencias políticas", finalizó.