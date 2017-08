Mujica dispuesto a “trancar el Parlamento” si no se soluciona problema financiero de la venta del cannabis

El ex presidente y senador José Mujica llamó a la “burocracia financiera” a solucionar el problema bancario respecto a la venta de cannabis, o de lo contrario pidió “que se vayan” y que “venga gente” que “tenga la capacidad de encontrar una salida”.

Mujica recordó en una rueda de prensa que la Ley de Regulación del Cannabis fue una decisión soberana del Parlamento y que debe ser respetada. “Hay que respetarlo. La alta burocracia financiera tiene que encontrar un camino para respetar lo esencial de la democracia”.

Mujica agregó que no tiene “ninguna fuerza” dentro del Parlamento, pero no obstante, advirtió que “si esto queda trancado se va a trancar el Parlamento” y “no va a salir nada”. “No se puede permitir que no encuentren una solución. Ahí está la red de pagos y otros mecanismos. Si no pueden encontrar [una solución], que se vayan y que venga gente que tenga capacidad de encontrar una salida”.