Presidente de Jutep dijo que ANCAP no controlaba si uso de tarjeta corporativa era con fines personales

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, dijo que en la respuesta que ANCAP le envió a su organismo sobre el uso de las tarjetas corporativas “no estaba previsto” un control acerca de “si los gastos eran personales o institucionales”.

En declaraciones a la radio Carve, Gil Iribarne señaló que en la respuesta del ente petrolero al pedido de informes que se le hizo, se respondió que “no se hacía ese control”, aunque se informó que los directores de la empresa pública sí debían adjuntar los comprobantes de los gastos, que van a ser solicitados para verificar si hubo gastos de tipo personal o no.

Al momento, la Jutep no pudo acceder a los gastos específicos dado que no accedió a los comprobantes, sino a los resúmenes de las facturas de las tarjetas, que no especifica en qué se gastó en cada oportunidad. “El resumen no te dice qué compraste, sólo te dice dónde compraste y la fecha”, especificó Gil Iribarne, que dijo que se pidió “un plazo especialmente acelerado” para poder expedirse en breve. “Queremos dar una visión oficial para que la gente sepa qué paso”, añadió.