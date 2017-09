Se presentó la 11ª edición del festival Llamale H

“Este año le vamos a llevar los cortos a la gente. No sólo queremos que las personas vayan a las salas, sino que también queremos llevar pantallas a distintos puntos de Montevideo y del interior para que la gente pueda disfrutar de un ciclo de cortometrajes y así acercarse al festival”, afirmó José María Cote Romero, director del Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género Llamale H, durante la presentación de la edición de este año, que se realizó ayer en el salón rojo de la Intendencia de Montevideo (IM).

Esta edición, que será la undécima, se desarrollará del 14 al 23 de setiembre, y su objetivo es profundizar la descentralización que comenzó a plantearse el año pasado. Por esta razón, en el interior se realizarán proyecciones de películas con entrada gratuita: en el hall del Municipio de Ciudad de la Costa, en cinco localidades de Colonia y en otras dos de la ciudad de Paysandú. En Montevideo, también habrá entrada gratuita a las funciones en la sala Zitarrosa, el Auditorio Nelly Goitiño del SODRE, el Centro Cultural de España, el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro, el Complejo Sacude de Casavalle y el Centro Cultural Goes, mientras que tendrá un costo ver las que se lleven a cabo en las salas 18 de Julio, 2 (Lorenzo Carnelli) y Pocitos de Cinemateca Uruguaya. La programación incluirá películas de Argentina, Brasil, Canadá, China, España, Francia, Holanda, Israel, Perú, República Checa, Reino Unido, Suiza y Turquía que se proyectarán por primera vez en nuestro país.

La apertura del festival tendrá lugar el 14 de setiembre a las 19.30 en Cinemateca 18 de Julio, con la película Tom de Finlandia (Dome Karukoski, 2017), una biopic centrada en la vida del artista finlandés Touko Valio Laaksonen (1920-1991), uno de los más populares dibujantes de las artes gráficas homoeróticas del siglo XX y amigo del fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe, cuyo nombre artístico (elegido cuando empezó a publicar sus obras, en la revista estadounidense Physique Pictorial, para evitar problemas de discriminación en su país) es recogido por el título del film.

“Llamale H no es cine de gays para gays, ni de lesbianas para lesbianas”, planteó Romero. “Sería lo mismo que decir que el festival francófono es solamente para la gente que sabe hablar francés; este es un festival para quienes aman el cine y disfrutan de una buena película”, aseveró el director del festival. Al arte como centro también apunta El evangelio según Jesucristo, la reina del cielo, que se estrenará en octubre en el teatro Solís durante el Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE). La obra, protagonizada por la actriz trans Fabiana Fine, representará a una Jesús transgénero que vuelve al mundo de hoy. Esta pieza de la escocesa trans Jo Clifford (antes John Clifford) ha sido muy resistida, desde su estreno en 2015, por sectores conservadores del cristianismo. Acerca de su planteamiento, Fine comentó: “El mensaje [de una Jesús trans] sigue siendo tan amoroso como el que dijo Jesucristo, porque lo que dijo fue ‘ámense los unos a los otros y no separen’”. El año pasado, en una entrevista con el periódico británico The Guardian, Clifford, que además de dramaturga es poeta, traductora e intérprete, dijo que, “por alguna razón”, hay gente que la considera “una amenaza”, y que ella realmente quiere ser una. “Por cierto, no quiero cortejar a la controversia, pero cada artista tiene que expresar la verdad como la ve; eso nos da un poder para cambiar el mundo en formas sutiles, y también nos hace peligrosos. Significa que tenemos una responsabilidad moral en relación con lo que decimos y escribimos. Las palabras son muy poderosas y también lo es la imaginación”.

Andrés Scagliola, coordinador de la Secretaría de la Diversidad de la IM, destacó el respaldo que el gobierno departamental ha brindado al festival desde sus inicios, “porque apoyó en momentos en que los temas de diversidad no tenían ni tanta prensa ni tanta llegada”. Pese a que esto ha cambiado, Scagliola afirma que Llamale H sigue manteniendo “un papel central” a cumplir: “Para nosotros siempre es un espacio de libertad, y uno se siente igual y libre. Queremos reivindicar y facilitar la continuidad de este espacio”, dijo.