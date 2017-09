Banco Mundial califica al Plan Ceibal de “totalmente ineficaz”

Un informe reciente del Banco Mundial sobre educación califica al Plan Ceibal y a la política de “Una computadora por alumno” implementada en Uruguay y Perú de “totalmente ineficaz”.

El informe se llama “Aprender para hacer realidad la promesa de la educación” y en una sección en la que se ejemplifican acerca de políticas públicas destinadas a estos efectos, se hace énfasis en “garantizar que la nueva tecnología de la información y las comunicaciones pueda implementarse realmente en los sistemas actuales”. De esta forma, se destaca que aquellas intervenciones “que incorporan la tecnología de la información y las comunicaciones tienen, en algunos casos, los mayores impactos en el aprendizaje”, aunque “por cada programa de gran eficacia” hay otros “totalmente ineficaces”.

Entre los ejemplos de los programas eficaces se menciona el de “aprendizaje dinámico con ayuda de computadoras para estudiantes de escuelas secundarias en Delhi, que permitió obtener en matemática y lengua puntajes más altos que la gran mayoría de otras intervenciones de aprendizaje puestas a prueba en la India u otros lugares”. En cambio, entre los “totalmente ineficaces”, se hace mención a “Una computadora por alumno” en Perú y Uruguay, que “no tuvo impacto alguno en los conocimientos de lectura o matemática de los estudiantes”. Según el informe, “las tecnologías que no se adaptan bien a las condiciones reinantes no suelen llegar al aula o, si lo hacen, no suelen usarse”.