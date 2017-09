Diputados nacionalistas presentan proyecto de reforma constitucional para bajar edad mínima para votar de 18 a 16 años

Los diputados nacionalistas Alejo Umpiérrez, Rodrigo Goñi y Gloria Rodríguez presentaron al Parlamento un proyecto de ley para bajar la edad mínima requerida para votar de 18 a 16 años.

“El Uruguay y el mundo no son lo que hace cien años. Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación han cambiado la faz del planeta y por ende la sociedad. Dentro de la sociedad los jóvenes ya no son los jóvenes de antes. A edades cada vez más tempranas interactúan en sociedad no sólo estudiando y formándose, sino laborando, formando empresas, muchas de ellas de vanguardia en áreas como la tecnología cuando son apenas adolescentes y aportando por lo tanto a la riqueza del país”, dice la fundamentación de motivos que se añade al proyecto de ley.

Luego se añade: “¿Qué argumentos pueden militar hoy para negar el derecho al voto a los 16 años? Ninguno. Acaso, ¿no estarían debidamente formados? O quizás, ¿no tienen madurez suficiente para decidir?”. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, el texto debería conseguir una aprobación de dos quintos del total de componentes de la Asamblea General. Tal como se establece en la iniciativa, el proyecto sería plebiscitado en las próximas elecciones nacionales.