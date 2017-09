Director de la Orquesta Sinfónica del SODRE anuncia su renuncia

El director de la Orquesta Sinfónica del SODRE, Martín García, anunció que renunciará a su cargo una vez cumplida la programación prevista para este año.

El actual director, que asumió su cargo en 2016, dijo al Portal 180 que los enfrentamientos entre el ballet del SODRE y la orquesta llegaron a un punto límite en los ensayos de Romeo y Julieta.

En su carta de renuncia, citada por este medio, García escribió: "Me encontré entre una orquesta escandalizada, algunos de cuyos miembros me cuestionaban por no 'defenderla' y una Dirección del Ballet que me increpaba por no silenciarla y hacerla ensayar. Con amarga ironía noté que por primera vez en siete años, Orquesta y Ballet estaban alineados".

García también denunció que los directores artísticos tenían que ocuparse de aspectos técnicos, lo que motivó un especial desgaste. "En un teatro de estas dimensiones, con personal para prácticamente todo, no puede pretenderse que en el instante previo a ensayar o a dirigir, o aun durante el ensayo, el director tenga que responder sobre aspectos técnicos (e.g. qué tipo de lamparillas hay que usar, si falta un instrumento, si una silla está mal puesta, o si hace frío o calor)", expresó en la carta.

"Me vi en el centro de un teatro fracturado en que los intereses de unos son opuestos a los de otros, ante la imposibilidad de ejecutar un calendario que se confeccionó hace casi un año, ante el desamparo para resolver problemas técnicos, organizativos y funcionales que planteé hasta el hartazgo, y con un cuerpo orquestal cuyo lugar y propósito parecen no definirse nunca", agregó.