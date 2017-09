Intendente Bascou con la conciencia tranquila: “Una denuncia por cheques sin fondo y un embargo por US$ 7,5 millones me aseguran un buen asiento en los almuerzos de ADM”

El intendente de Soriano, el nacionalista Agustín Bascou, declaró ayer ante la Justicia por haber librado cheques sin fondos por más de US$ 400.000 y por el embargo efectuado por 14 empresas por US$ 7,5 millones. En la sede judicial, Bascou admitió que cometió “errores”, pero dijo que tiene “la conciencia tranquila”. Luego agregó: “Espero que con este panorama me den una buena ubicación en el próximo almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing”.

En filas del Partido Nacional hay divisiones. Por un lado, la senadora Verónica Alonso dijo que “sería buena cosa que no siguiera en la intendencia”, ya que con esos montos de estafa “podría tener un cargo más alto dentro del partido, tal vez hasta de candidato a vicepresidente”. Pero otros nacionalistas piensan que Bascou daña la imagen del partido, puesto que “los que estafan y son descubiertos son los tontos del Frente Amplio. El buen blanco es más astuto”.