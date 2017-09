Junta Departamental de Soriano no habilitó Juicio Político a Bascou

Con el rechazo de blancos y colorados, la Junta Departamental de Soriano bloqueó la propuesta del Frente Amplio (FA) de llevar la situación del intendente de ese departamento, Agustín Bascou, al Senado, para que este analice su destitución. La moción frenteamplista tuvo 21 votos en contra, mientras que dos ediles nacionalistas y uno colorado se retiraron de sala al momento de la votación.

En la sesión de ayer, el FA de Soriano recordó otra vez ayer que Bascou fue director, administrador y presidente de la firma Radial Mercedes Ltda. desde el 19 de diciembre de 2011 hasta el 7 de febrero de 2017, y que esa razón social “gestiona dos estaciones de servicio ANCAP en Mercedes”. Según el FA, estos comercios “han suministrado productos por años y en forma ininterrumpida a la Intendencia de Soriano”, que alcanzan “montos millonarios en pesos, desde que asumió el Sr. Bascou como intendente electo en julio de 2015 y hasta que dejó de pertenecer a esa Razón Social en febrero de 2017”, y que “dichas transacciones implican clara violación de la incompatibilidad preceptuada en el artículo 291 de la Constitución”.

En cambio, sí se aprobó la creación de una comisión investigadora en la Junta Departamental, a pedido del edil nacionalista Luciano Andriolo, de forma que “se analice a fondo la situación donde las dos partes puedan presentar la mayor cantidad de pruebas y se llegue a un informe final con todos los elementos arriba de la mesa”. Además, solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas y pidió a Bascou que mientras dure “este proceso de investigación” solicite “licencia hasta que se expida la comisión investigadora”. Andriolo fue uno de los ediles que se retiró de sala en la votación.

El también blanco Marcos Morosini dijo que lo presentado por el FA “no es para tomarlo a la ligera, es grave, es serio”, y apoyó la conformación de una investigadora. “Si hay dudas, que se investigue; no cerrar filas y decir acá no pasó nada”, afirmó. El edil, como otros del PN, criticó que el FA diera a conocer la denuncia que iba a presentar contra Bascou el mismo día en que el intendente declaraba ante la Justicia por una situación privada. “Eso no se hace, señor presidente, por eso somos tan diferentes nosotros los blancos. Se mezcló todo y la gente pensó que todo era una sola cosa. ¿Hubo intencionalidad?”, expresó Morosini.

Los dos ediles del Partido Colorado, en tanto, habían solicitado un cuarto intermedio de “diez días” por no estar en condiciones de tomar posición sobre el tema.