Secretariado del PIT-CNT no logró unanimidad a la hora de aprobar acuerdo marco laboral con UPM

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT aprobó anteayer el acuerdo marco laboral sobre la futura planta de UPM que la central sindical firmó, junto a la empresa, el gobierno y las cámaras de la Construcción y Metalúrgica.

Ricardo Cajigas, representante de la Unión Ferroviaria y de la lista 41 (corriente sindical que acapara principalmente a sindicatos públicos), dijo a Montevideo Portal que hubo una discusión en el Secretariado por “la forma en que llega el documento y se somete a votación”. "Tuvimos poco tiempo para la lectura, pero fundamentalmente porque algunos gremios -los portuarios y la Unión Ferroviaria- solicitamos información y participar en alguna reunión para ver cómo venía la mano de la planta, y no pudimos hacerlo”, dijo Cajigas a este medio.

Por eso, sostuvo que se abstuvieron de la votación, que por lo tanto no salió por unanimidad. “Por principio no levantamos la mano sin leer y sin participar en las instancias”, dijo el dirigente sindical, y agregó que “las formas no se respetaron”.