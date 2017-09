Un explorador

Al cierre de esta edición se supo que el bajista polaco Holger Czukay, fundador del grupo Can, fue encontrado muerto en su apartamento en Weilerswist, Alemania. Can se suele mencionar como banda precursora del krautrock, pero su importancia e influencia, sobre todo en los 70, fueron mucho más allá, debido a sus características vanguardistas y a la combinación de rasgos de música culta, jazz, funk, minimalismo, electrónica y elementos de lo que luego se llamaría world music. Se recomiendan sus discos Monster Movie (1969), Tago Mago (1971), Ege Bamyasi (1972), Future Days (1973) y Soon Over Babaluma (1974).