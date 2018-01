Astori consideró que el FA debe tener una “renovación ideológica y política” para acercarse a lo que “está reclamando el mundo actual”

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sostuvo que tener que discutir los beneficios de un Tratado de Libre Comercio con Chile en la interna del Frente Amplio es una “antigüedad”.

En una entrevista a Búsqueda, el ministro dijo que ese tipo de debates son un tema que “hay que superar”. Consideró que adentro del oficialismo existen “dos visiones bastante diferentes sobre temas relevantes de la realidad nacional” y aseguró que el tema fiscal es “difícil de internalizar en la cabeza de mucha gente.

Consideró que en el partido de gobierno hay "dos visiones bastante diferentes sobre temas relevantes de la realidad nacional" y que a una de estas visiones "le cuesta mucho pensar en términos de futuro".

Señaló también que "el tema fiscal" es "difícil de internalizar en la cabeza de mucha gente" a la hora de pensar soluciones a problemas sociales o políticos y que "a veces es muy difícil encontrar compañeros que razonen con esa modalidad y metodología".

Astori también dijo que el país no resistiría una nueva suba de impuestos, aunque reconoció que no se cumplió con la promesa electoral de no subir los impuestos, por el deterioro que sufrieron Argentina y Brasil a principios de 2015.

Además, sostuvo que el Frente Amplio necesita una “renovación ideológica y política”. Según dijo, "la renovación implica que también el FA evolucione hacia conceptos que están más cerca de lo que está reclamando el mundo actual".